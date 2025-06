Napoli che ribaltone per il big | cosa sta accadendo

Napoli, protagonista di un vero e proprio ribaltone per il big match, scuote le sue fondamenta con una notizia che tiene con il fiato sospeso Conte e la società. Mentre il team lavora intensamente sul calciomercato, l’obiettivo è rafforzare la squadra e difendere il tricolore conquistato con passione. Con l’entusiasmo di proseguire questa avventura vincente, il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo sotto la guida energica di Antonio Conte, pronto a sorprendere ancora.

