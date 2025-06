Napoli c’è il sì di Darwin Nunez | ingaggio alla portata Manna vuole chiudere per 50 milioni di euro

Il Napoli si prepara a fare un colpo importante nel mercato estivo, puntando a Darwin Nunez come rinforzo strategico per l'attacco. Con un ingaggio alla portata di circa 50 milioni di euro, il club partenopeo sembra deciso a chiudere questa operazione, superando le difficoltà incontrate con altri candidati come Lookman e Ndoye. La trattativa è in fase avanzata: il sogno di rafforzare la squadra potrebbe diventare realtà molto presto, portando entusiasmo tra i tifosi azzurri.

La SSC Napoli è alla ricerca di un grande calciatore che possa fare la differenza e ricoprire piĂą ruoli dell’attacco. I nomi che sono circolati in questi giorni sono quelli di Lookman e Ndoye ma per entrambi si stanno incontrando diverse difficoltĂ con il loro club di appartenzenza. Per questo motivo il Napoli sta giĂ sondando . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: napoli - darwin - nunez - ingaggio

Napoli, Manna vuole anticipare la Juventus per Gutierrez: contatti avviati anche per Darwin Nunez - Il Napoli Mannaggia punta a rafforzarsi con Gutierrez, anticipando la Juventus, e ha avviato contatti anche per Darwin Nunez.

Il Napoli vuole Darwin Nunez: la situazione #nunez #sscnapoli #liverpool Vai su Facebook

Il Napoli fa decisamente sul serio per Darwin Nunez Dopo aver incassato l'apertura al trasferimento, il d.s. Giovanni Manna lavora per trovare un'intesa con il Liverpool: la valutazione dell'attaccante è di circa 50 milioni di euro La dirigenza del Napoli sa ch Vai su X

Darwin Nuñez al Napoli: le caratteristiche tecniche e lo stipendio; Calciomercato Napoli, idea Sancho: e Darwin Nunez non è solo un sogno; BOMBER. Darwin Nunez, ecco dove il Napoli si spingerà per cartellino e ingaggio ?? VIDEO: i suoi gol.

Napoli, c’è il sì di Darwin Nunez: ingaggio alla portata, Manna vuole chiudere per 50 milioni di euro - La SSC Napoli è alla ricerca di un grande calciatore che possa fare la differenza e ricoprire più ruoli dell’attacco. Si legge su dailynews24.it

Darwin Nuñez apre al Napoli: le cifre del possibile affare - Redazione Calciomercato Il Napoli e Giovanni Manna sono letteralmente scatenati sul mercato: nelle ultime ore hanno parlato direttamente con Darwin Nuñez incassando un gradimento totale al trasferimen ... Da informazione.it