napoli callum hudson odoi fortemente richiesto da conte

Il Napoli continua a sorprendere, puntando dritto verso il successo con un mercato ricco di sorprese. Dopo aver già orchestrato grandi acquisti come Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, il sogno si arricchisce di nuovi nomi di grido. Tra questi, spicca la richiesta forte di Antonio Conte: Callum Hudson-Odoi. Un colpo che potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo azzurro, portando entusiasmo e nuove ambizioni in città .

Il Napoli è partito fortissimo sul mercato: dopo il clamoroso arrivo di Kevin De Bruyne, il club azzurro non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il Napoli è attivissimo sul mercato in entrata. Dopo aver annunciato i primi due colpi (l’esperto centrocampista belga Kevin De Bruyne a parametro zero dal Manchester City e il giovane difensore italiano Luca Marianucci a titolo definitivo dall’Empoli ), il club partenopeo è al lavoro per regalare altri rinforzi all’allenatore Antonio Conte. Si tratta di Callum Hudson-Odoi come riportato da SportItalia.????????? – Secondo quanto riportato in esclusiva da @MCriscitiello Antonio Conte ha fatto una richiesta esplicita ad Aurelio De Laurentiis: vuole Callum #HudsonOdoi del Nottingham Forest, centrocampista del 2000 già allenato al Chelsea #Sportitalia #Napoli pic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it