Napoli accordo raggiunto con Ndoye | contratto fino al 2030 e stipendio da 3 milioni all’anno Schira

Il Napoli accelera sul mercato e chiude un’importante trattativa: Dan Ndoye, esterno svizzero del Bologna, ha firmato un contratto fino al 2030 con uno stipendio di 3 milioni all’anno. Ora, il club partenopeo punta a convincere il Bologna a cedere il giocatore, con un incontro imminente tra le due società. La strategia è chiara: rafforzare l’organico per conquistare nuovi traguardi nella prossima stagione.

Il Napoli è riuscito a raggiungere un accordo con l’esterno svizzero del Bologna Dan Ndoye; ora c’è da convincere il club rossoblù a cederlo. Napoli-Ndoye, accordo raggiunto sulla durata del contratto e lo stipendio. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira: Accordo di massima tra Dan Ndoye e Napoli per un contratto fino al 2030 (3 milioni all’anno). Previsto nelle prossime ore un colloquio diretto tra Napoli e Bologna. Il Basilea ha il 15% sulla rivendita. Agreement in principle between Dan #Ndoye and #Napoli for a contract until 2030 (€3Myear). Expected a direct talks between Napoli and #Bologna in the next hours. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it