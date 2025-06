Napoli accordo con Ndoye Il Bologna chiede 40 milioni | la mossa di Manna

Il calciomercato del Napoli si infiamma mentre Giovanni Manna sfida il Bologna per Dan Ndoye. Dopo settimane di attese e strategie, il club partenopeo ha aperto ufficialmente la corsa al talento svizzero, con un’offerta che potrebbe fare la differenza. Tuttavia, il Bologna non è disposto a cedere facilmente: chiede ben 40 milioni di euro. La prossima mossa di Manna sarà decisiva per sbloccare questa trattativa complessa e ad alta posta in gioco.

Il calciomercato del Napoli entra nella sua fase più incandescente. Dopo settimane di studio e contatti preliminari, Giovanni Manna ha rotto gli indugi, sferrando l'offensiva per uno dei talenti più brillanti dell'ultima Serie A: Dan Ndoye. La trattativa è decollata, con il Napoli che ha già compiuto il primo, fondamentale passo per assicurarsi l' esterno svizzero, ma ora si trova di fronte a un muro eretto dal Bologna, dando il via a una complessa partita a scacchi il cui esito è ancora tutto da scrivere. Dan Ndoye nel mirino del Napoli Il primo, grande successo, Manna l'ha già incassato. Secondo le ultime indiscrezioni, confermate da più fronti, il Napoli ha raggiunto un accordo totale con il giocatore. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli, accordo con Ndoye. Il Bologna chiede 40 milioni: la mossa di Manna

In questa notizia si parla di: napoli - ndoye - bologna - manna

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Dan Ndoye, talentuoso esterno del Bologna, è tornato al centro dell'attenzione dopo l'interesse del Napoli, manifestato a gennaio.

Tra pochi giorni Giovanni #Manna si incontrerà con il #Bologna per portare Dan #Ndoye a #Napoli • la richiesta dei rossoblu resta di 45 milioni, si procede con le trattative #calciomercato #seriea Vai su X

Napoli alla ricerca di un esterno offensivo di qualità Dopo la partenza di Kvaratskhelia e il flop Okafor, il ds Giovanni Manna punta su nomi caldi e profili emergenti. Il favorito resta Dan Ndoye del Bologna, ma attenzione a Jesus Rodriguez, ala sinistra cl Vai su Facebook

Manna cala il calciatore jolly nell'affare Ndoye: può essere molto utile a Italiano; Ndoye-Napoli, Gazzetta - Manna può inserire questo azzurro nell'affare con il Bologna: la situazione; Ndoye, apertura al Napoli: Manna tenta una maxi-operazione con Beukema. Il punto – SI.

Accordo Napoli-Ndoye, Romano: "Conte ha approvato, si tratta con il Bologna" - C'è anche l'avallo del tecnico azzurro Antonio Conte, che ha dato il placet al ds Manna per la chi ... Come scrive msn.com

Il Napoli insiste per Ndoye: arriva l’ok del giocatore. Come procede la trattativa con il Bologna - Franco Capalbo Dan Ndoye è in cima alla lista dei desideri del Napoli per rinforzare la propria batteria degli es ... Si legge su msn.com