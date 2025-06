Nail art come trend di marketing | come i brand possono sfruttarlo

La nail art sta conquistando il mondo non solo come espressione di stile, ma anche come potente strumento di marketing. I brand più innovativi stanno sfruttando questa tendenza per coinvolgere il pubblico in modo unico e creativo, trasformando ogni unghia in un vero e proprio canvas pubblicitario. Scopri come le aziende possono capitalizzare questa tendenza e distinguersi nel mercato, creando campagne memorabili che catturano l’attenzione delle clienti. La nail art diventa così un alleato strategico nel mondo del branding.

La nail art come strumento di marketing: un trend da seguire. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Nail art come trend di marketing: come i brand possono sfruttarlo

In questa notizia si parla di: nail - trend - marketing - brand

NEONAIL Italia. ROMderful · Water Me. Manicure perfetta in 20 minuti? Ci pensa @glowyale.it! ? Guarda il reel e scopri quanto è semplice applicare i gel sticker NEONAIL! Corri su neonail.it e preparati a sfoggiare mani sempre curate e super in trend per l’e Vai su Facebook

Meghan Markle, la sua manicure “Montecito” è di nuovo trendy; Dal look alla marinara alla ciliegiacromia: i trend di Pinterest per il 2025; Hellmann’s lancia la Chipotle Mayo corteggiando il trend della nail art ispirata al cibo.

Nail artists and salon employees share 8 nail trends that are in for 2025 and 3 that are out - Rianna Basurto, the director of marketing and brand development at Bellacures ... Lo riporta businessinsider.com

7 nail trends that are in right now and 4 that are out, according to nail artists and salon employees - the director of marketing and brand development at Bellacures nail salon, said. Riporta businessinsider.com