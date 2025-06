‘N se pol respirà! ma pel Ghinelli è solo ‘l vento che gira!

Nel cuore di San Zeno e Chiani, l’aria si fa pesante, tra odori sgradevoli che nessuno sembra voler affrontare. Mentre i cittadini si chiedono se il problema sia solo un malinteso o qualcosa di più grave, l’amministrazione preferisce scaricare le responsabilità, lasciando che la questione rimanga irrisolta. È ora di smettere di girarci intorno: la trasparenza e l’impegno sono le vere soluzioni per ridare aria pulita a questa zona.

Tra San Zeno e Chiani è tutto ‘n troiaio. ma pel Comune ‘ n puzza gnente! Chi ci passa lo sa: tra Ponte a Chiani e il casello autostradale, passando pe’ San Zeno, l’aria sa di morto. Ma l’amministrazione, invece di accendere un incenso, che fa? Scarica la ‘patata bollente’ (anzi, ormai “tiepidina”) a Asl, Arpat e Regione Toscana, come se la merda avesse bisogno del bollino blu! Il sindaco Ghinelli, in piena trance da “non so nulla, non ho visto nulla, non puzzo di nulla”, dà la colpa al meteo e alla rosa dei venti. Pare che, secondo lui, ci siano delle correnti impazzite che ogni tanto portano lo schifo nelle narici dei cittadini, ma sia tutto naturale: un po’ come dire che la diarrea è un fenomeno artistico. 🔗 Leggi su Lortica.it