Mutares acquista Continental Brakes Italy

Mutares fa il suo ingresso in Italia con un'acquisizione strategica: acquista Continental Brakes Italy, specializzata in freni a tamburi, con sede a Cairo Montenotte. L’operazione coinvolge circa 400 dipendenti e punta a una crescita significativa, con ricavi previsti di 100 milioni di euro nel 2025. Un passo importante che rafforza la presenza internazionale di Mutares e rappresenta un'opportunità di sviluppo per l’eccellenza italiana nel settore automotive.

