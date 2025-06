Musica sotto le stelle a Venaria | alla Reggia c' è JAZZARÌA con leggende del jazz

magiche serate all'insegna del jazz, tra note coinvolgenti e atmosfere suggestive sotto le stelle. Un’esperienza imperdibile per gli appassionati e non solo, che trasformerà i magnifici Giardini della Reggia di Venaria in un vero e proprio tempio musicale. Preparatevi a vivere un weekend indimenticabile, dove la musica e la bellezza si incontrano in un connubio perfetto, lasciando il pubblico senza fiato e desideroso di tornare ancora.

I magnifici Giardini della Reggia di Venaria si preparano a ospitare, per il secondo anno consecutivo, JAZZARÌA, l'esclusivo festival di musica jazz internazionale. Nelle serate di sabato 28 e domenica 29 giugno 2025, la Reggia si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, offrendo due.

