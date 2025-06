Musica live a Corte Molon

Un'impronta indelebile nel panorama musicale italiano. La serata "Musica Live 160A Corte Molon" si prepara a regalarvi performance di talento autentico, dove non si tratta solo di emergenti, ma di artisti destinati a ridefinire il futuro della musica. Preparati a scoprire storie e sonorità che lasceranno il segno, perché questa notte la scena è tutta loro.

Non chiamateli semplici emergenti. Francesca De Braco, semifinalista per rappresentare San Marino all'Eurovision, e Darvell, con il suo album d'esordio "Malinconia 2049" che verrà presentato in occasione della serata, sono alcuni dei volti di una generazione musicale veronese destinata a lasciare.

