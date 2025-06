Musica in castello – xxii edizione | dal 19 giugno al 5 settembre una lunga estate di musica libri incontri e teatro

Arriva l’estate e con essa la magia di “Musica in Castello”, giunta alla sua 22ª edizione! Dal 19 giugno al 5 settembre, un ricco calendario di oltre quarantacinque eventi tra musica, libri, incontri e teatro coinvolgerà trentacinque comuni in otto province italiane. Un’occasione imperdibile per immergersi in un mare di cultura e spettacolo sotto le stelle, creando ricordi indimenticabili e rafforzando il senso di comunità. La stagione 2025 promette ancora più sorprese e emozioni—non mancate!

Quarantacinque eventi da giugno a settembre e trentacinque comuni coinvolti in otto diverse province (Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Cremona, Mantova, La Spezia, Massa Carrara e Modena). Sono solo alcuni dei numeri clamorosi che preannunciano l'edizione 2025 di "Musica in Castello" giunta al suo.

