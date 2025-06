Musica dal vivo panorama mozzafiato cibo e show | arriva a Capannoli AperiBorgo

Preparatevi a vivere un’esperienza unica sotto le stelle: questa sera alle 19.30, il Terrazza Castello di Capannoli si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con “AperiBorgo”. Tra musica dal vivo, cibo del territorio e un panorama mozzafiato sulle colline della Valdera, l’evento promette di regalare momenti indimenticabili. Non perdete l’occasione di scoprire il fascino di Santo Pietro Belvedere, tra convivialità e spettacolo. La magia sta per cominciare!

Capannoli, 18 giugno 2025 - Questa sera alle 19.30 Terrazza Castello offrirà uno spettacolo indimenticabile: un panorma unico sulle colline della Valdera, musica dal vivo e aperitivo con spettacolo e prodotti del territorio. Tutto questo è “AperiBorgo”, il nuovo evento pronto ad animare questa sera, 18 giugno, il caratteristico borgo di Santo Pietro Belvedere, organizzato dal Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro e Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune di Capannoli e il contributo degli sponsor Pantani e Conti Idee&Design. “Sono proprio questi gli eventi capaci di esaltare la tipicità del nostro territorio e le iniziative rivestono un ruolo fondamentale per la valorizzare di borghi come Santo Pietro inseriti in uno straordinario contesto paesaggistico” afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musica dal vivo, panorama mozzafiato, cibo e show: arriva a Capannoli "AperiBorgo"

