Musei Civici il programma del weekend del 21 e 22 giugno

Immergiti nel cuore culturale di Parma durante il weekend del 21 e 22 giugno! Musei civici, protagonisti di un programma ricco di eventi gratuiti, invitano grandi e piccini a scoprire il patrimonio artistico attraverso laboratori, visite guidate e spettacoli sorprendenti. Un’occasione unica per vivere l’arte in modo coinvolgente e divertente: le attività , per adulti e bambini, sono pensate per creare ricordi indimenticabili e riscoprire il talento nascosto in ogni visitatore.

Sabato 21 e domenica 22 giugno sono previsti nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici, le presentazioni della Pinacoteca Stuard e lo spettacolo della Compagnia i burattini dei Ferrari.  Le attivitĂ , per adulti e bambini, sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Musei Civici, il programma del weekend del 21 e 22 giugno

In questa notizia si parla di: giugno - musei - civici - programma

1 giugno, inizia il ponte: i musei aperti in Toscana - Il 1° giugno segna l’inizio di un ponte da non perdere! In Toscana, i musei aprono le loro porte gratuitamente, offrendo un’occasione imperdibile per immergersi nella straordinaria bellezza della cultura.

MUVE per ARTNIGHT 2025 - 21 giugno ?Fondazione Musei Civici di Venezia partecipa alla grande notte dell’arte aprendo gratuitamente, in via straordinaria, in orario serale e con attività speciali tre delle sue sedi: il Museo di Storia Naturale di Venezia, il Vai su X

? Ecco le attività dei Musei Civici di Cagliari, da martedì 17 a domenica 22 giugno 2025. ' Alla Galleria Comunale d'Arte è possibile visitare la Collezioni Ingrao e la Sala dedicata alle sculture di Francesco Ciusa. L Vai su Facebook

Musei Civici, il programma del weekend del 21 e 22 giugno; Musei gratis domenica 1 giugno: tutte le mostre in programma e visitabili; Ai Musei Civici è Summer MUSEum!.

A Bassano del Grappa apre una mostra dedicata a Giovanni Segantini nel calendario ufficiale delle olimpiadi della cultura Milano Cortina 2026 - La mostra dedicata a Giovanni Segantini ai Musei Civici di Bassano del Grappa, promossa da Regione Lombardia e Veneto, celebra il divisionismo italiano nell’ambito delle Olimpiadi della Cultura Milano ... Da gaeta.it

Giornate Europee dell’Archeologia a Velletri: ai Musei Civici un Weekend di scoperte e approfondimenti - Questo weekend, 14 e 15 giugno 2025, i Musei Civici di Velletri partecipano alle GIORNATE EUROPEE DELL'ARCHEOLOGIA, un'occasione imperdibile per ... castellinotizie.it scrive