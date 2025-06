Musah-Napoli trattativa bloccata | il punto della situazione | CMIT

La trattativa per Musah tra Napoli e Milan ha subito un rallentamento, frenando l’entusiasmo dei tifosi azzurri. Mentre il grande colpo Kevin De Bruyne ha già acceso le speranze dei supporter partenopei, il club di De Laurentiis continua a lavorare per rafforzare la rosa con altri arrivi importanti. Qual è lo stato attuale e quali sono le prossime mosse? Scopriamo insieme il punto della situazione.

Rallentamento nell’affare che può portare lo statunitense in azzurro: il punto della trattativa Il grande colpo è già arrivato, ma non è certamente il solo. Kevin De Bruyne ha già scaldato gli entusiasmi del popolo napoletano, ma oltre al belga approderanno in azzurro sicuramente altri giocatori. Rallentamento tra Milan e Napoli per il passaggio di Musah in azzurro (LaPresse) – Calciomercato.it Il presidente Aurelio De Laurentiis guarda a rafforzare tutti i reparti e in mediana potrebbe esserci un nuovo prossimo colpo dalla Serie A. Il Napoli infatti è sulle tracce di Yunus Musah. Il giocatore statunitense è ormai pronto a sposare il progetto azzurro e dire sì ad Antonio Conte. 🔗 Leggi su Calciomercato.it