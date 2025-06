Musah-Napoli possibile svolta nelle prossime 48 ore | il punto sulla trattativa con il Milan

Nel cuore della corsa di mercato, Yunus Musah potrebbe presto cambiare casacca: il Napoli scalpita e si aspetta una svolta nelle prossime 48 ore. Dopo aver già ricevuto la promessa del giocatore, l'entusiasmo è alle stelle, anche grazie alla stima reciproca con il società e l’allenatore. La trattativa con il Milan resta in standby, ma il sogno partenopeo sembra sempre più vicino a diventare realtà ...

Calciomercato Napoli, trattativa lampo per portare Musah alla corte azzurra. Arriva subito l’indiscrezione - Il calciomercato del Napoli si accende con una trattativa lampo per portare Musah alla corte azzurra, un colpo che potrebbe rivoluzionare la rosa partenopea.

MERCATO - Cammaroto svela a NM: Napoli, Anguissa apre alla conferma! Ultimatum per Musah, sondaggio per Mandragora, Skriniar aspetta segnali; De Laurentiis ha deciso di cambiare strategia: svolta epocale per il calciomercato Napoli; Pedullà : “Musah-Napoli? Trattativa in fase molto avanzata, le cifre…”.

"Musah-Napoli, si può chiudere a breve: le cifre dell'affare", l'indiscrezione della Gazzetta - Spuntata all'improvviso, la trattativa per Yunus Musah potrebbe presto giungere a una svolta: il centrocampista statunitense è vicino al Napoli, pronto a rafforzare la mediana azzurra. Secondo msn.com

Musah al Napoli, l’affare si complica: che direzione può prendere ora la trattativa - La trattativa tra Milan e Napoli per Yunus Musah in fase di stallo: i dettagli della situazione e le possibili evoluzioni future. Lo riporta msn.com