Musah al Napoli l’ultim’ora svela il retroscena sull’affare | si va verso questa decisione

Yunus Musah, il centrocampista statunitense del Milan, è al centro di un vortice di voci di mercato che coinvolgono il Napoli. Apprezzato da mister Conte e valutato come un tassello prezioso, il suo futuro appare ancora incerto. Le trattative sono in costante evoluzione e le prossime ore potrebbero svelare il retroscena definitivo di questa operazione. Musah al Napoli potrebbe diventare realtà, ma solo il tempo dirà se si concretizzerà.

Yunus Musah è un obiettivo del Napoli. il centrocampista del Milan piace molto ma la buona riuscita dell'affare è tutt'altro che scontata. Come già risaputo da qualche giorno, il Napoli apprezza notevolmente il profilo di Yunus Musah, centrocampista statunitense del Milan. Mister Conte apprezza molto il suo profilo, però l'affare viaggia a ritmi alterni: in queste ore ci sono sviluppi importanti per l'esito della trattativa. Musah-Napoli non è finita: Manna vola a Milano. Nelle ultime ore si è parlato di standby nella trattativa per mancato accordo economico tra i club. Inoltre, la possibile permanenza di Anguissa escluderebbe un nuovo arrivo.

