MurAsana Yoga Day | un' intera giornata dedicata al benessere al Mura Festival

Un’occasione unica per riscoprire l’equilibrio interiore e abbracciare la natura, immersi in un’atmosfera di serenità e consapevolezza. Verona si prepara ad accogliere il MurAsana Yoga Day 2025, un evento imperdibile dedicato al benessere e alla spiritualità, che trasformerà il Mura Festival in un’oasi di pace e rinascita. Non perdere questa giornata di armonia, scoperta e crescita personale: il tuo viaggio verso il benessere inizia qui.

Verona si prepara ad accogliere un evento speciale dedicato al benessere, alla spiritualità e alla connessione con sé stessi e con la natura. Sabato 21 giugno, in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, torna l'atteso appuntamento con il MurAsana Yoga Day 2025, una giornata.

