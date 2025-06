Muore una giovane nell’incidente con l’auto | il mezzo si ribalta tragedia della strada

Una tragedia sconvolge Terricciola, in provincia di Pisa, dove una giovane ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Intorno alle 12.30 di oggi, il suo veicolo si è ribaltato in via del Pino, causando una scena straziante e tentativi di soccorso purtroppo inutili. Un dramma che riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale e le misure di prevenzione. È fondamentale riflettere sulla nostra responsabilità alla guida.

Terricciola (Pisa), 18 giugno 2025 – Tragedia della strada, l’ennesima in Toscana. Una giovane è morta nel ribaltamento della sua auto. Un incidente per il quale ogni tentativo di soccorso è stato vano. E’ accaduto introrno alle 12.30 in provinci  a di Pisa a Soiana, frazione di Terricciola, in via del Pino. Il mezzo, andato fuori controllo, si è ribaltatato e la vittima è stata proiettata all’esterno. Immediato l’allarme da parte di altri automobilisti, con l’intervento di un’ambulanza del 118. Il personale sanitario non ha potuto che constatare il decesso della donna. . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore una giovane nell’incidente con l’auto: il mezzo si ribalta, tragedia della strada

