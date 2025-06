Muore per infarto poliziotto penitenziario in servizio presso il carcere di S Maria Capua Vetere

Una tragedia scuote il mondo della sicurezza penitenziaria: un poliziotto di 50 anni, impegnato nel mantenimento e la sicurezza presso il carcere di S. Maria Capua Vetere, ha perso tragicamente la vita per un infarto fulminante durante il servizio. Un momento di grande dolore e riflessione per tutti coloro che ogni giorno si dedicano con coraggio e dedizione al loro lavoro. La comunità si stringe attorno alla famiglia e ai colleghi in questo momento di profonda tristezza.

Un poliziotto penitenziario di 50 anni, in servizio nel carcere di S. Maria Capua Vetere, è morto oggi per un probabile infarto fulminante durante il servizio presso la M.O.F., manutenzione ordinaria fabbricati. A dare la notizia è, affranto e commosso, Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Muore per infarto poliziotto penitenziario in servizio presso il carcere di S. Maria Capua Vetere

