Muore a 17 anni in ospedale dopo due settimane dallo schianto in scooter contro un' auto

Un tragico incidente ha strappato via la giovane vita di Davide Mattioli, 17 anni di Scurano, che dopo due settimane di battaglia all'Ospedale Maggiore di Parma non ce l’ha fatta. Quel giorno fatale, nel cuore della notte tra sabato e domenica, il ragazzo si era scontrato con un’auto mentre...

Davide Mattioli, un ragazzo di 17 anni di Scurano, è morto dopo due settimane di ricovero all'Ospedale Maggiore di Parma, in seguito ad un grave incidente stradale, avvenuto nella notte tra sabato 31 maggio e domenica 1° giugno. Quel giorno il giovane si era scontrato con un'auto mentre. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Muore a 17 anni in ospedale dopo due settimane dallo schianto in scooter contro un'auto

