Multiproprietà Gravina contestato a Bari | La tua gestione… la morte del pallone!

Oggi Bari è stata teatro di un episodio acceso: Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, ospite dell’università Lum di Casamassima, ha incontrato una tifoseria vibrante e contestatrice. La passione dei supporter biancorossi si è accesa contro le decisioni delle istituzioni calcistiche, alimentando il dibattito sulla gestione del calcio italiano e l’omertà che sembra avvolgere la morte del pallone. Un momento che potrebbe segnare un nuovo capitolo nel rapporto tra club e Federazione.

Nella giornata odierna il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina è stato ospite dell'università Lum di Casamassima, nella città metropolitana di Bari. Una presenza che non è passata inosservata con la tifoseria organizzata del club biancorosso – gemellata fra l'altro con la quella della Salernitana che da un mese contesta l'operato di Figc e Lega B in merito ai play out – che ha fatto sentire la sua voce e contestato la presenza del numero uno del calcio italiano esponendo alcuni striscioni all'esterno dell'università che recitavano: " No alla multiproprietà! Gravina dimettiti! " e " La tua gestione.