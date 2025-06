Mulinum la riscoperta dei sapori antichi e buoni

Scopri come Mulinum ha trasformato un'area abbandonata in un’oasi di sapori autentici, riscoprendo i grani antichi e promuovendo un’agricoltura sostenibile. Dalla battaglia legale per bloccare una discarica alle faticose coltivazioni di ortaggi in affitto, questa storia è un inno alla passione per le tradizioni e alla tutela del gusto genuino. Rimani con noi, perché la vera ricchezza sta nella riscoperta delle radici più profonde del buon cibo.

Dal progetto di una discarica, bloccato grazie a un cavillo, a degli orti in affitto in cui ciascuno avrebbe potuto raccogliere le proprie verdure. Ma il vero incontro è stato quello con le varietà di grano storica, i cosiddetti grani antichi. È la storia di Mulinum, protagonista della puntata di oggi di Money Vibez Stories, la serie di videointerviste agli imprenditori e alle imprenditrici realizzata da Qn Quotidiano Nazionale (il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno). Una puntata un po' speciale, quella di oggi, perché è stata realizzata nel palazzo della Regione Toscana all'interno della tappa fiorentina del Festival Agrofutura, organizzato da Qn per raccontare i volti, le storie e i temi dell' agricoltura italiana.

