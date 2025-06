Mulino Bianco festeggia 50 anni coinvolti 266 dipendenti dello stabilimento di Cremona

Da mezzo secolo, Mulino Bianco incanta le tavole degli italiani con i suoi ricordi buoni e autentici. Per celebrare questo traguardo importante, lo stabilimento di Cremona ha coinvolto 266 dipendenti in una giornata speciale di festeggiamenti, simbolo di un legame forte tra il brand e il suo team. Un esempio di come tradizione, passione e teamwork possano scrivere storie di successo. E il viaggio dei 50 anni continua...

(Adnkronos) – Proseguono le celebrazioni per i 50 anni di Mulino Bianco con la campagna “50 anni di ricordi buoni”. Il brand, che dal 1975 ha segnato l’immaginario collettivo, ed oggi porta sulle tavole degli Italiani oltre 140 prodotti da forno, ha organizzato una giornata speciale per tutti i dipendenti, coinvolgendo gli stabilimenti italiani, tra . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

