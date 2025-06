Mudryk arriva l' accusa per doping | rischia fino a 4 anni di squalifica

Il mondo del calcio è scosso da una nuova controversia: Mudryk, il giovane talento ucraino, è stato accusato di doping dalla Federcalcio inglese, rischiando fino a quattro anni di squalifica. Questa accusa, che riguarda l'assunzione di sostanze proibite secondo il regolamento antidoping, mette in discussione la carriera promettente dell’attaccante. La questione si infiamma, e tutto si deciderà nelle prossime settimane, con il destino di Mudryk appeso a un filo.

La federcalcio inglese accusa l'ucraino di aver assunto "una sostanza proibita, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Regolamento antidoping della Football Association". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mudryk, arriva l'accusa per doping: rischia fino a 4 anni di squalifica

