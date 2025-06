Mudryk accusato ufficialmente di doping si è affidato ai legali di Pogba Telegraph

Mykhailo Mudryk, protagonista di un’accusa ufficiale di doping, rischia ora una squalifica fino a 4 anni, mettendo in discussione il suo futuro e il grande investimento fatto dal Chelsea nel 2023. Dopo la squalifica iniziale, l’attaccante si è affidato ai legali di Paul Pogba, pronto a difendersi dalle accuse. Secondo le regole della Federcalcio inglese, il mondo del calcio si interroga sulle conseguenze di questo grave caso che scuote l’ambiente sportivo.

Mykhailo Mudryk, dopo essere stato squalificato per doping a inizio stagione, ora rischia fino a 4 anni di squalifica. Ricordiamo che il Chelsea lo pagò quasi 100 milioni dallo Shakhtar Donetsk nel 2023. Mudryk accusato ufficialmente di doping: si è affidato ai legali di Pogba. Il Telegraph scrive a proposito: Mykhailo Mudryk è stato accusato per doping e ora potrebbe aspettargli una lunga squalifica. Secondo le regole della Federcalcio inglese, dopo la positività al meldonium (che migliora le prestazioni in campo), ora rischia una squalifica di quattro anni dopo l’analisi di un’ulteriore campione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it