Moviola Real Madrid Al Hilal l’episodio chiave del match

Nel cuore della prima giornata del Mondiale per Club, il match tra Real Madrid e Al Hilal si infiamma con un episodio arbitrale decisivo. La moviola rivela come un’azione al 13’, con Renan Lodi coinvolto, abbia potuto cambiare le sorti della partita. Sotto la direzione dell’arbitro Facundo Raul Tello Figueroa, analizzamo l’episodio chiave che ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli esperti, dimostrando ancora una volta come i dettagli possano fare la differenza.

Moviola Real Madrid Al Hilal, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la prima giornata del Mondiale per Club L’episodio chiave della moviola del match Real Madrid Al Hilal, valevole per la prima giornata del Mondiale per Club. Dirige la sfida l’arbitro Facundo Raul Tello Figueroa. L’EPISODIO CHIAVE PRIMO TEMPO Al 13? Renan Lodi salta in area . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Real Madrid Al Hilal, l’episodio chiave del match

In questa notizia si parla di: episodio - chiave - moviola - realmadrid

Moviola Atalanta Roma, l’episodio chiave del match di Serie A - Nel match di Serie A tra Atalanta e Roma, valido per la 36ª giornata del campionato 2024/25, un episodio arbitrale ha suscitato dibattiti.

Bufera su Var e arbitro di Real Madrid-Almeria: Qualcuno ha deciso che non potevamo vincere qui; Champions, il Lipsia ce l'ha con l'arbitro Massa: «Non ha avuto il coraggio di espellere Vinicius; Ancelotti vince un'altra Champions League, Liverpool-Real Madrid finisce 1-0 con il gol di Vinicius: la diretta.

Moviola Manchester City Wydad, l’episodio chiave del match - Moviola Manchester City Wydad, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la prima giornata del Mondiale per Club L’episodio chiave della moviola del match Manchester City Wydad, valevole per l ... Secondo calcionews24.com

Moviola Manchester City Wydad, l’episodio chiave del match Mondiale per Club - Moviola Manchester City Wydad, l’episodio arbitrale chiave del match valevole per il Mondiale per Club 2025 L’episodio chiave della moviola del match Manchester City Wydad, valevole per il Mondiale pe ... Segnala informazione.it