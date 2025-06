Moviola Monterrey-Inter | 9 volte in fuorigioco con gol annullato

Nel confronto tra Monterrey e Inter, il fischio dell’arbitro Sampaio ha tenuto banco con ben 9 fuorigioco segnalati, molti dei quali hanno portato all’annullamento di gol. La moviola della partita valida per la prima giornata del Mondiale per Club FIFA 2025 svela le decisioni cruciali prese dal team VAR e dai collaboratori, sottolineando quanto siano stati decisivi i dettagli in una sfida equilibrata e intensa. Analizziamo insieme le decisioni che hanno plasmato questo emozionante incontro.

Monterrey-Inter ha avuto Sampaio come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la prima giornata del Gruppo E del Mondiale per Club FIFA 2025 e finito 1-1. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione brasiliana, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR. MOVIOLA MONTERREY-INTER, PRIMO TEMPO – Inter che comincia finendo più volte in fuorigioco, anche se in una circostanza la posizione di Carlos Augusto era regolare. Al 18’ cade in area Sebastiano Esposito e chiede un rigore, mentre Sergio Ramos protesta per la palla fuori sul cross: l’arbitro dà corner. Regolare il gol del Monterrey, non c’è fallo di Sergio Ramos sul troppo molle Alessandro Bastoni. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Moviola Monterrey-Inter: 9 volte in fuorigioco con gol annullato

