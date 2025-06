Moviola Manchester City Wydad l’episodio chiave del match Mondiale per Club

Nel cuore del Mondiale per Club 2025, il match tra Manchester City e Wydad si infiamma grazie a un episodio arbitrale decisivo. La moviola rivela l’intensa battaglia sotto la lente di ingrandimento dell’arbitro Ramon Abatti Abel, che ha segnato un momento cruciale nella sfida. Scopriamo insieme i dettagli di questa decisione chiave che potrebbe aver cambiato le sorti del confronto.

Moviola Manchester City Wydad, l’episodio arbitrale chiave del match valevole per il Mondiale per Club 2025 L’episodio chiave della moviola del match Manchester City Wydad, valevole per il Mondiale per Club 2025. Dirige la sfida l’arbitro Ramon Abatti Abel. 🔗 Leggi su Calcionews24.com