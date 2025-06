Moutet colpito al volto da Fritz al Queen's | nonostante la pallata devastante è riuscito a vincere

In un momento di pura tensione sul campo del Queen's, Moutet si è trovato vittima di una pallata devastante da Fritz, al volto. Nonostante l'impatto duro, il francese ha saputo rialzarsi e conquistare la vittoria inaspettata. Un episodio che ha lasciato tutti senza parole, dimostrando che nel tennis, la forza mentale può superare anche le avversità più dure. Continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa incredibile sfida.

Nelle fasi finali di Moutet-Fritz, incontro del Queen's, l'americano ha colpito al volto con una pallata il francese, che dopo essere stato abbattuto non ha detto nulla, salvo poi vincere, a sorpresa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: moutet - colpito - volto - fritz

?Zverev dopo la sconfitta in finale a Stoccarda contro Fritz: “Taylor non ne posso più di te. Non voglio più vederti per i prossimi due o tre anni. Per favore, sta lontano da me e non venire più in Germania” Il tedesco ha perso la quinta sfida consecutiva nell’ulti Vai su Facebook

Moutet colpito al volto da Fritz al Queen’s: nonostante la pallata devastante è riuscito a vincere - Fritz, incontro del Queen's, l'americano ha colpito al volto con una pallata il francese, che dopo essere stato abbattuto non ... Scrive fanpage.it

Moutet si inventa un colpo pazzesco che lascia l’avversario di sasso: il pubblico è incredulo - recupero in allungo infatti Moutet è avanzato per colpire agevolmente la palla che arrivava docile appena oltre ... Riporta fanpage.it