Moutet che botta! Colpito in faccia da una sassata di Fritz

Corentin Moutet batte a sorpresa la testa di serie numero 3 Taylor Fritz e avanza agli ottavi di finale del Queen's, il tradizionale torneo che anticipa Wimbledon. Il francese, però, è stato "vittima" di un vero e proprio tiro al bersaglio da parte dello statunitense. Nel corso del terzo e decisivo set, Fritz ha colpito in pieno volto l'avversario, che nel frattempo era sceso a rete per attaccare. Nessuna conseguenza per Moutet, che si è rialzato senza polemiche, al contrario di quanto accaduto pochi giorni prima con Fabio Fognini a Stoccarda . 🔗 Leggi su Gazzetta.it