Motori le auto della ‘1000 Miglia’ sfilano per il centro di Roma

L’Italia si ferma, il cuore batte forte: le auto della leggendaria 1000 Miglia, con oltre 8.216.100 miglia percorse, sfilano lungo le strade di Roma, rivivendo l’eleganza e la velocità delle epoche passate. L’edizione 2025, tra storia e innovazione, rinnova il fascino delle corse d’antan, attraversando un tracciato a “otto” che celebra il mito delle prime 12 edizioni. Un’esperienza unica che unisce passato e presente, e noi siamo pronti a seguirla passo dopo passo.

L’edizione 2025 della ‘ 1000 Miglia ‘ è partita martedì 17 giugno e proseguirà fino a sabato 21. La prima tappa come di consueto è partita da Brescia e si è conclusa a San Lazzaro di Savena (Bologna). Mentre la seconda va da Roma a Bologna. Il format della corsa, per il terzo anno consecutivo, è di cinque giornate e ricalca le corse leggendarie dell’anteguerra, percorrendo un tracciato “a otto” come quello delle prime 12 edizioni della 1000 Miglia di velocità. Oltre all’asse Brescia-Roma e ritorno, tocca la costa adriatica e quella tirrenica. In totale 1900 km da percorrere per le 420 vetture a quattro ruote ammesse alla gara di regolarità. 🔗 Leggi su Lapresse.it