Motorheads è basato su una storia vera?

Sei pronto a scoprire se Motorheads, la serie Prime Video, ispirata a eventi reali, cattura veramente l’essenza delle strade di Ironwood? La storia coinvolgente dei gemelli Zac e Caitlin, alle prese con auto da corsa e emozioni intense, ci trasporta nel cuore di una comunità autentica e appassionata. Ma quanto di questa avventura è realmente accaduto? Scopriamolo insieme, perché la verità potrebbe sorprenderti.

Motorheads, serie Prime Video, segue un gruppo di adolescenti di Ironwood, in Pennsylvania, che si dedicano alla costruzione di auto e sfogano la loro rabbia gareggiando per le strade. La storia segue i gemelli Zac e Caitlin che si trasferiscono con la madre Samantha dalla loro casa di Brooklyn alla città natale di quest’ultima, per stare con lo zio Logan Maddox. Il padre, Christian Maddox, era una leggenda locale delle corse automobilistiche scomparso 17 anni prima durante un inseguimento in auto dopo una rapina. Ex meccanico della NASCAR, Logan gestisce attualmente un’officina meccanica nel suo fienile trasformato in garage. 🔗 Leggi su Cinefilos.it