Motomondiale | navette straordinarie il circuito del Mugello

Preparatevi a vivere un weekend di pura adrenalina al Mugello! In occasione del Motomondiale del 21 e 22 giugno 2025, Autolinee Toscane ha messo in campo 160 navette straordinarie per garantire un accesso semplice e comodo al circuito. Con una rete potenziata e collegamenti dedicati, il trasporto diventa parte dell’esperienza, permettendovi di godervi ogni emozione senza pensieri. Non perdete l’occasione di essere protagonisti di questa grande festa del motociclismo!

In previsione della grande affluenza di spettatori prevista per il Motomondiale che si terrà nei giorni 21 e 22 giugno 2025 al Mugello Circuit nel comune di Scarperia e San Piero, Autolinee Toscane ha predisposto, in collaborazione con la Regione Toscana, dei collegamenti aggiuntivi di navette.