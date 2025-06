MotoGP statistiche GP Italia Francesco Bagnaia nella scia di Valentino Rossi cerca il poker al Mugello

Il Motomondiale 2025 si prepara a scrivere un’altra entusiasmante pagina con il GP d’Italia, in programma dal 20 al 22 giugno al Mugello. Francesco Bagnaia punta a confermare la sua grande forma, inseguendo il poker e cercando di entrare nella leggenda accanto a Valentino Rossi. Questo evento, tra storia e passione, si prospetta come uno dei più avvincenti della stagione, pronto a regalare emozioni e nuovi record. La sfida è aperta: chi scriverà il prossimo capitolo di questa mitica competizione?

Il nono atto del Motomondiale 2025 andrà in scena nel fine settimana del 20-22 giugno, durante il quale si disputerà la 32ma edizione de jure del Gran Premio d’Italia. Sarà, tuttavia, la 74ma de facto. Bisogna sempre ricordarsi di come, fino al 1990, la gara avesse la denominazione di “Gran Premio delle Nazioni”, pur essendo unanimemente riconosciuta come il GP del nostro Paese. Contestualmente, sarà la 39ma competizione iridata a tenersi al Mugello. L’autodromo toscano è diventato in pianta stabile la casa del Gran Premio d’Italia dal 1994. In precedenza, lo aveva già organizzato nel 1992. Ha, inoltre, ospitato tre edizioni del Gran Premio delle Nazioni (1976, 1978, 1985) e quattro del GP di San Marino (1982, 1984, 1991, 1993). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, statistiche GP Italia. Francesco Bagnaia nella scia di Valentino Rossi, cerca il poker al Mugello

In questa notizia si parla di: mugello - italia - motogp - statistiche

MotoGP al Mugello: il Gran Premio d’Italia 2025 si accende tra duelli e sorprese - Il Gran Premio d’Italia al Mugello 2025 si avvicina, promettendo emozioni tra duelli intensi e sorprese.

MotoGP | Marc Marquez proverà a rivincere al Mugello 4040 giorni dopo il suo unico successo; Marc Marquez 'vede' Giacomo Agostini; MotoGP 2025. GP della Thailandia. Tutto quello che c'è da sapere sulla prima gara a Buriram.

MotoGP, Mugello: Rossi il più vincente di sempre, Bagnaia imbattuto da 3 anni - Per Brembo il circuito toscano è mediamente impegnativo per i freni, ma alla staccata della San Donato di passa da 342 a 92 Km/h in 5 secondi ... gpone.com scrive

MotoGP 2025. L'analisi di Zam: GP del Mugello, ultima spiaggia: Pecco Bagnaia è obbligato a vincere? [VIDEO] - it è dedicato alla vigilia del GP d’Italia, con il pilota italiano che deve recuperare 93 punti sul compagno di squadra. Come scrive moto.it