Moto Gp Mugello | 7 treni straordinari sabato 21 e domenica 22

Preparati a vivere il brivido del MotoGP Mugello con sette treni straordinari che collegano Firenze e Scarperia tra sabato 21 e domenica 22 giugno 2025. Più corse e posti disponibili sui mezzi ordinari renderanno il viaggio più comodo e sostenibile, permettendoti di immergerti in un weekend di pura passione motoristica. Non perdere l’occasione di assistere a uno degli eventi più spettacolari dell’anno…

