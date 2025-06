moto contro auto muore un 31enne della valle caudina

Tragedia sulla Valle Caudina: un incidente tra moto e auto a Savigliano ha portato alla perdita di una giovane vita. Guido Giovanni Marro, agente della polizia penitenziaria, aveva solo 31 anni e una vita davanti. Mentre si trovava nel cuore dell’area artigianale, il suo destino si è spezzato in un attimo. La comunità è sconvolta e si stringe intorno alla famiglia, chiedendosi come sia potuto accadere.

È Guido Giovanni Marro, 31 anni, l'uomo deceduto nel grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 17 giugno, a Savigliano. Il motociclista, agente della polizia penitenziaria in servizio alla casa di reclusione di Saluzzo, era originario di Cervinara. Lo scontro si è verificato in via Alba, nell'area artigianale della città , nei pressi dell'incrocio tra via Cordoni e via Artigianato. Marro viaggiava in sella a una moto Kawasaki quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Jeep Compass. Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.