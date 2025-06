Mother House – Casa dolce casa

Se sei un appassionato di horror e case infestanti, non puoi perderti Mother House di Leviathan Labs! Questo fumetto avvolge il lettore in un’atmosfera inquietante, narrando la discesa nell’orrore di una famiglia tormentata dal passato tra le mura di una casa maledetta. Un mix di suspense e emozione che ti terrà con il fiato sospeso fino all’ultima pagina: preparati a entrare nel cuore del terrore.

Amanti dell'horror e delle case infestate, Leviathan Labs ha il fumetto perfetto per voi! Scritto da Massimo Rosi, con i disegni di Alberto Massaggia e i colori di Lorenzo Palombo, Mother House racconta la discesa nell'orrore di una famiglia alle prese con un passato traumatico che tornerà a manifestarsi proprio tra le pareti della casa dove tutto ha avuto inizio anni prima. Mother house – Rosi, Massaggia, Palombo, Meier, Cutali; Leviathan Labs Ritorno a casa. Serena Bancroft è morta, lasciando in eredità a suo figlio Cormac la vecchia casa di famiglia, ormai in decadenza, che deve essere ristrutturata e poi venduta.