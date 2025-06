Mostra personale La geografia è destino di Daniela D’Arielli nella galleria Ceravento

Mostra personale "La geografia è destino" di Daniela D’Arielli inaugura il 21 giugno alla Galleria Ceravento, un progetto site-specific che esplora il duplice binario tra geografia e destino. Un viaggio tra territori e scelte, tra mappe e possibilità, che invita il pubblico a riflettere su come i luoghi e le decisioni plasmino il nostro cammino. Un’occasione unica per scoprire il potere della rappresentazione e dell’immaginario. Non mancate a questa suggestiva esplorazione visiva e concettuale.

Dal prossimo 21 giugno e fino al 13 settembre lo spazio Ceravento ospiterà la mostra personale "La geografia è destino" di Daniela D'Arielli. Per la galleria pescarese è il primo progetto site-specific. Un doppio binario: quello della geografia e quello del destino. Due concetti apparentemente.

La geografia non è una scienza né mnemonica né noiosa, forse serve davvero solo guardarsi intorno, meglio e curiosamente. A inizio del 2025 sono usciti in italiano due volumi che sottolineano e aggiornano l’importanza della geografia per convivere pacific Vai su Facebook

