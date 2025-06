Morto Mario Bacaj il calciatore aveva 28 anni L’ultimo messaggio alla squadra | Non sto bene

Tragedia nel mondo dello sport: Mario Bacaj, giovane calciatore di 28 anni dell'Adelaide Eagles Soccer Club, ci ha lasciato in circostanze drammatiche. La sua ultima comunicazione, un semplice ma potente "Non sto bene", rimarrà impressa come un richiamo alla fragilità della vita e all’importanza di prendersi cura della propria salute. Un dolore immenso per la comunità che lo piange e per quanti conoscevano la sua passione e il suo sorriso.

Mario Bacaj, calciatore di 28 anni dell’ Adelaide Eagles Soccer Club (club di quarta serie australiana), è morto dopo esser precipitato dal tetto del 2KW Bar and Restaurant, situato nel centro di Adelaide in Australia. L’episodio è avvenuto domenica 15 giugno, giorno in cui la sua squadra doveva scendere in campo. Alle 10:15 il messaggio nel gruppo Whatsapp del club: “Non sto bene”, specificando che non avrebbe potuto giocare nel pomeriggio. Nessun sospetto però da parte di compagni e società , che qualche ora dopo hanno appreso la notizia del decesso. Sulla sua morte non ci sarebbero dubbi o sospetti per le autorità , che confermano il gesto volontario e non un incidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morto Mario Bacaj, il calciatore aveva 28 anni. L’ultimo messaggio alla squadra: “Non sto bene”

In questa notizia si parla di: morto - mario - bacaj - calciatore

Gli ultimi giorni di Mario Paciolla, chi era e com’è morto: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” - Scopri la tragica storia di Mario Paciolla, il cooperante italiano trovato morto in Colombia. In questo nuovo episodio di “Nel caso te lo fossi perso”, il podcast di Fanpage.

Mario Bacaj è morto: il calciatore albanese cresciuto in Italia si è lanciato dal tetto di un bar https://msn.com/it-it/sport/calcio/mario-bacaj-%C3%A8-morto-il-calciatore-albanese-cresciuto-in-italia-si-%C3%A8-lanciato-dal-tetto-di-un-bar/ar-AA1GTW9G?ocid=spr Vai su X

È morto il calciatore Mario Bacaj: è precipitato dall'ottavo piano Vai su Facebook

Mario Bacaj è morto: il calciatore albanese cresciuto in Italia si è lanciato dal tetto di un bar; Mario Bacaj morto a 28 anni, il calciatore è precipitato dall'ottavo piano. L'ultimo messaggio alla squadra: «; Mario Bacaj è morto precipitando dall’ottavo piano: la sua squadra lo aspettava per giocare.

Mario Bacaj morto a 28 anni, il calciatore è precipitato dall'ottavo piano. L'ultimo messaggio alla squadra: «Non mi sento bene» - Il giocatore, 28 anni, è deceduto domenica 15 giugno dopo essere ... Segnala msn.com

Mario Bacaj è morto: il calciatore albanese cresciuto in Italia si è lanciato dal tetto di un bar - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com