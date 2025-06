morto il 50enne di cologno al serio coinvolto nello schianto in brebemi

Una tragedia scuote Cologno al Serio: Betim Bilangu, operaio edile e padre di tre figli, ha perso la vita dopo un grave incidente sulla Brebemi. Rianimato sul luogo e trasportato d’urgenza in elicottero al Niguarda di Milano, le sue speranze si sono spente nella notte tra martedì e mercoledì. Un dramma che ci ricorda quanto fragile possa essere la vita, anche nelle situazioni più comuni.

Non ce l’ha fatta Betim Bilangu, il 50enne di Cologno al Serio rimasto gravemente ferito martedì mattina in un incidente sulla Brebemi. L’uomo lavorava come operaio edile ed era padre di tre figli. Rianimato sul posto, era stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, dove è morto nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno. Lo schianto è avvenuto poco prima di mezzogiorno nel tratto milanese dell’autostrada, tra Albignano e Trecella, in direzione Brescia. Il furgone su cui viaggiava ha tamponato un tir che stava uscendo da una piazzola di sosta. A bordo del mezzo pesante un uomo di 52 anni, anche lui residente in provincia di Bergamo a Osio Sotto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it