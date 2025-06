Morto a bordo della nave Amerigo Vespucci | condanne per quattro ufficiali

Un dramma che ha sconvolto l'intera comunità: la corte d'appello di Roma ha confermato le condanne per quattro ufficiali coinvolti nella tragica morte del nocchiere brindisino Alessandro Nasta, avvenuta nel 2012 a largo di Civitavecchia. La giustizia fa luce su un episodio che ha lasciato un segno indelebile e riafferma l'importanza della responsabilità e della tutela di chi serve in mare. Come questa sentenza influenzerà il rispetto delle norme e la cultura della sicurezza navale?

La corte d'appello di Roma ha confermato in toto la sentenza di primo grado del processo per la morte del nocchiere brindisino 29enne Alessandro Nasta, morte avvenuta il 24 maggio 2012 a bordo della nave Vespucci che si trovava a largo della costa di Civitavecchia, in provincia di Roma.

