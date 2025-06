Morto a 13 anni alla festa di fine scuola veglia di preghiera per Riccardo Il laghetto non era balneabile

Una tragica tragedia scuote la comunità di Marsciano: Riccardo Tascini, un giovane di soli 13 anni, perde la vita nelle acque di un laghetto non balneabile durante una festa di fine scuola. Le indagini dei carabinieri stanno ancora cercando di chiarire le circostanze di questo incidente drammatico. Un episodio che ci ricorda l'importanza di rispettare le norme di sicurezza e di conoscere i luoghi in cui ci avventuriamo.

Marsciano (Perugia), 18 giugno 2025 – Il bacino artificiale dell’azienda agricola di Pieve Caina non sarebbe stato balneabile, ma destinato a uso irriguo. È anche su questo aspetto che proseguono le indagini dei carabinieri per chiarire la morte di Riccardo Tascini, studente 13enne di Perugia, morto sabato sera nelle acque del laghetto. Dove, forse, è andato per fare il bagno, forse è caduto nel tentativo di cercare un po’ di refrigerio dopo aver fatto una passeggiata nell’area intorno al quale era stata organizzata la festa per la fine della scuola. C’erano i compagni di scuola, c’erano alcuni genitori, non quelli di RIccardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morto a 13 anni alla festa di fine scuola, veglia di preghiera per Riccardo. Il laghetto non era balneabile

