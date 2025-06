Morti Rsa di Offida chiesto l’ergastolo per l’infermiere Wick

Un caso che scuote l’intera Italia, quello di Leopoldo Wick, l’infermiere ascolano accusato di aver causato la morte di 8 anziani nella Rsa di Offida. La richiesta di ergastolo avanzata dalla Procura generale sottolinea la gravità delle accuse e il forte impegno della giustizia nel fare luce su questa terribile vicenda. La storia si appresta a scrivere un nuovo capitolo, mentre si attende una sentenza che possa delineare il confine tra colpa e giustizia.

Perugia, 18 giugno 2025 – “Leopoldo Wick merita l'ergastolo ”. E’ questa la richiesta avanzata dalla Procura generale nel nuovo processo che si celebra davanti alla Corte d’Assise d’appello di Perugia a carico dell’infermiere ascolano accusato di 8 omicidi volontari e 4 tentati omicidi di anziani ospiti della Rsa di Offida. Fatti avvenuti tra gennaio 2017 e febbraio 2019. Si tratta di un appello bis ordinato dalla Corte di Cassazione a ottobre 2024 quando è stata annullata la sentenza assolutoria della Corte d’Assise d’Appello di Ancona che aveva stroncato una prima condanna all’ergastolo disposta dalla Corte d’Assise di Macerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morti Rsa di Offida, chiesto l’ergastolo per l’infermiere Wick

