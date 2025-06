Morti di Villa Pamphili il Pd sciacalla | Mamme e figlia uccise dal finto regista colpa del governo Meloni

Il mistero di Villa Pamphili continua a scuotere l’opinione pubblica, mentre il caso del presunto “finto regista” Francis Kaufmann si infittisce di dettagli inquietanti. La tragica morte di mamma e figlia ha acceso un dibattito su responsabilità e omissioni, con il Pd che si scaglia contro il governo Meloni. Nuove rivelazioni sui finanziamenti ricevuti dall’uomo sollevano dubbi sulla veridicità della versione ufficiale. La verità potrebbe essere più complicata di quanto sembri, e il caso non è ancora chiuso.

I misteri di Villa Pamphili non si diradano, anche se sulla figura del presunto assassino della bambina, il finto regista Francis Kaufmann, l’uomo fermato in Grecia in quanto accusato dell’omicidio di una bimba di sei mesi poi trovata senza vita in Villa Pamphili a Roma a poca distanza dal corpo della madre, emergono nuovi particolari. L’uomo, a quanto si apprende dai giornali, riceveva 5-6 mila euro al mese da parte dei genitori forse per poter vivere lontano dagli Usa, dove aveva precedenti penali pesanti per minacce e maltrattamenti alle donne. Kaufmann, che utilizzava un passaporto con il nome di Rexal Ford, dopo aver vissuto in vari Paesi tra cui Russia, Nuova Zelanda e Islanda, si era stabilito a Malta, dove aveva assunto una falsa identità da regista e produttore cinematografico, fondando la Tintagel Films. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Morti di Villa Pamphili, il Pd “sciacalla”: “Mamme e figlia uccise dal finto regista, colpa del governo Meloni”

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Orrore a #VillaPamphili, #Ford e quel tentativo da finto regista in zona #Parioli a #Roma #15giugno

Il Palermo cerca un regista e nel radar è finto uno dei fratelli Esposito

Villa Pamphili, Ford e quel tentativo da finto regista in zona Parioli a Roma - Gli inquirenti della procura di Roma scavano nella vita di Rexal Ford, il presunto killer della bambina trovata mortea a Villa Pamphili a ...

Villa Pamphili, un cameraman: "Kaufmann mantenuto dai genitori, pagamenti da 5mila euro" - Francis Kaufmann, sospettato dell'omicidio della bambina e della madre a Villa Pamphili, riceveva fino a 6mila dollari al mese dai genitori per tenerlo lontano da casa.