Morte in ospedale ad Avellino indagati 17 medici del Moscati

Una tragica perdita scuote la comunità di Avellino: 17 medici del Moscati sono sotto indagine per il decesso di un paziente, avvenuto dopo un complicato percorso chirurgico. La Procura cerca di fare chiarezza su un episodio che ha sollevato interrogativi sull’assistenza sanitaria ricevuta. Un'inchiesta che potrebbe rivelare importanti dettagli sulla gestione clinica e sulla sicurezza dei pazienti. Restate con noi per gli aggiornamenti su questa vicenda cruciale.

La Procura della Repubblica di Avellino ha aperto un'inchiesta per fare luce sul decesso di un paziente ricoverato all'Ospedale "San Giuseppe Moscati", sottoposto a più interventi chirurgici per un'occlusione intestinale tra il 20 maggio e l'11 giugno, data del decesso. L'indagine, coordinata dal.

