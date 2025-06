Morte di Annamaria Sartori a Rovereto la Procura di Trento indaga il figlio | Un atto dovuto

La tragica scomparsa di Annamaria Sartori, 86 anni, a Rovereto scuote la comunità: la procura di Trento indaga sul coinvolgimento del figlio, un atto dovuto in questa delicata vicenda. La donna è stata trovata senza vita nella propria abitazione, e il 60enne è ora sotto accusa per omicidio aggravato dal grado di parentela, alimentando un’inquietante domanda sull’intera vicenda.

Donna di 86 anni trovata morta in casa, il figlio 60enne indagato per omicidio aggravato dal grado di parentela. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Morte di Annamaria Sartori a Rovereto, la Procura di Trento indaga il figlio: “Un atto dovuto”

In questa notizia si parla di: figlio - morte - annamaria - sartori

“Ho lasciato il cinema per accudire mio figlio malato di tumore. Dopo la sua morte è difficile uscire di casa, voglio solo stare con la mia famiglia”: parla Gary Sinise - Gary Sinise, noto per i suoi ruoli iconici, ha scelto di mettere da parte la carriera per dedicarsi alla famiglia dopo la devastante diagnosi di cancro che ha colpito sua moglie e suo figlio.

Oggi l'autopsia sul corpo di Annamaria Sartori, trovata morta in casa a #Rovereto. Indagato il figlio, che si trovava nell'abitazione con l'86enne Vai su X

MORTE SOSPETTA A ROVERETO È giallo sulla morte di Annamaria Sartori, 87 anni, trovata senza vita all'ingresso di casa in via Sticcotta a Rovereto nella notte tra domenica e lunedì. A trovare il corpo il nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri, interve Vai su Facebook

Annamaria Sartori trovata morta in casa: indagato il figlio che era con lei; ? Annamaria Sartori, il figlio indagato per omicidio aggravato; Trovata morta in casa a Rovereto, indagato il figlio che era con lei. Oggi l’autopsia sul corpo di Annamaria Sartori.

Annamaria Sartori trovata morta in casa: indagato il figlio che era con lei - La donna di 86 anni è stata rinvenuta senza vita sul pavimento della sua abitazione a Rovereto (Trento). Lo riporta today.it

Anziana trovata senza vita in casa a Rovereto, il figlio è sotto indagine: si attende l’esito dell’autopsia - ROVERETO (TRENTO) – La morte di Annamaria Sartori, 86 anni, trovata senza vita nel suo appartamento in via Sticcotta a Rovereto è ora al centro di un’indagine per omicidio aggravato. Da nordest24.it