Morte a Villa Pamphili l’ultima triste verità su Stella | Da dove era fuggita

Un dramma avvolto nel mistero scuote Villa Pamphili, un luogo simbolo di tranquillità, ora teatro di un caso inquietante che attraversa le frontiere tra Malta e Roma. La tragica vicenda coinvolge Francis Kaufmann, noto anche come Rexal Ford e Matteo Capozzi, arrestato in Grecia per un omicidio che ha sconvolto l’opinione pubblica. Una storia di vite spezzate e segreti nascosti che vi sveleremo nel dettaglio…

Un dramma che intreccia vite, identità e misteri tra Malta e Roma. Questo è il caso che ha scosso la tranquillità di Villa Pamphili, portando alla luce una storia che coinvolge il 46enne americano Francis Kaufmann. Conosciuto anche come Rexal Ford e Matteo Capozzi, l’uomo è stato arrestato in Grecia con l’accusa di aver ucciso una giovane madre e la sua bambina. Durante l’udienza, Kaufmann non ha esitato a esprimere il suo disprezzo, dichiarando: “Italiani mafiosi”. Inseguimento internazionale. Dopo il suo arresto, Kaufmann è stato trasferito nel carcere greco di Larissa, in attesa di estradizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Morte a Villa Pamphili, l’ultima triste verità su Stella: “Da dove era fuggita”

