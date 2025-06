Morta Umea leggendario cane antidroga della Polizia penitenziaria a Benevento

Addio a Umea, il cane antidroga che ha incarnato dedizione e coraggio per oltre dieci anni alla polizia penitenziaria di Benevento. La sua storia è un esempio di sacrificio e servizio, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerla. Una leggenda che continuerà a vivere nelle memorie di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco. Continua a leggere.

Umea, in forza al gruppo Cinofili di Benevento, è morta lo scorso 14 giugno. Leggendario cane antidroga, per oltre un decennio è stata un punto di riferimento insostituibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: morta - umea - leggendario - cane

Morta Umea, leggendario cane antidroga della Polizia penitenziaria a Benevento; Addio a Umea, la Lupa Sannita: eroe silenzioso della Polizia Penitenziaria.

Morta Umea, leggendario cane antidroga della Polizia penitenziaria a Benevento - Leggendario cane antidroga, per oltre un decennio è stata un punto di riferimento insostituibile. fanpage.it scrive

Addio a Umea, la ‘lupa sannita’ dei cinofili antidroga di Benevento dal fiuto infallibile - Una giornata di profonda tristezza per la Polizia Penitenziaria e, in particolare, per il Distaccamento Cinofili di Benevento: è venuta a mancare Umea, il leggendario cane antidroga conosciuta da tutt ... Come scrive ntr24.tv