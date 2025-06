Morta la chef Anne Burrell La star di Food Network aveva 55 anni

È con grande tristezza che apprendiamo della scomparsa di Anne Burrell, amata chef e icona di Food Network. La star di "Worst Cooks in America" aveva solo 55 anni e la sua morte, avvenuta nel suo appartamento di Brooklyn, lascia un vuoto nel mondo culinario. Le cause di questa tragica perdita sono ancora da chiarire, ma il suo talento e la sua passione continueranno a ispirare generazioni di appassionati di cucina.

