Morta la chef Anne Burrell | la star di Food Network aveva 55 anni ed è stata trovata in casa priva di sensi

È morta all’età di 55 anni la chef statunitense Anne Burrell, volto popolare di Food Network e storica conduttrice del programma Worst Cooks in America. Il decesso risale a martedì 17 giugno ma è stato reso noto solamente in queste ore attraverso un comunicato diramato dalla famiglia, composta dal marito Stuart Claxton, sposato nell’ottobre del 2021, e dal figlio Javier. “Anne era una moglie, una sorella, una figlia, una matrigna e un’amica amatissima: il suo sorriso illuminava ogni stanza in cui entrava – si legge nella nota – La luce di Anne irradiava ben oltre le persone che conosceva, toccando milioni di persone in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Tpi.it